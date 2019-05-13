طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الرئاسات الثلاث بإيقاف ما وصفها بـ"المهزلة" وحل مجلس نينوى وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة و"إخراجها" من محنتها، مؤكداً بالقول "إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهل" المحافظة. يتبع...



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كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يطالب الرئاسات الثلاث بحل مجلس نينوى ويضيف: إن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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