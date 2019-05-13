الجبوري يصل مبنى مجلس محافظة نينوى وسط تظاهرات غاضبة

وقال مصدر لـ الخليج 365، إن "قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري وصل الى بناية مجلس محافظة نينوى في منطقة الفيصلية وسط الموصل، بعد اصرار المجلس على اجراء التصويت على منصب محافظ نينوى رغم الاعتراضات الشعبية والبرلمانية".واشار الى أن "متظاهرين غضابون يطوقون الان مبنى المجلس وينددون بالجلسة".

وأفاد مصدر امني في محافظة نينوى، في وقت سابق الاثنين، بأن قوات امنية انتشرت بكثافة حول مبنى مجلس المحافظة وسط الموصل وذلك قبل انعقاد جلسة اختيار المحافظ الجديد.

وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، عن تحديد اليوم الإثنين (13 ايار 2019)، موعداً لانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى.

يشار الى أن مجلس النواب ارسل، أمس الاحد 12 ايار 2019، كتابا رسميا الى مجلس محافظة نينوى طالبه من خلاله بالتريث في انتخاب المحافظ.

