محام مستقل يرشح نفسه لمنصب رئاسة إقليم كردستان

وقال مصطفى في تصريح له "قررت ترشيح نفسي كمرشح مستقل لمنصب رئاسة إقليم كردستان"، مبينا "انني بدأت بالإجراءات اللازمة على ان اقدم سيرتي الذاتية الى هيئة رئاسة برلمان كردستان".

وأضاف "أعلم بأنني لن استطيع الحصول على الاصوات الكافية ولكنني احاول ان انهي مسألة ترشح الاشخاص للمناصب عن طريق الأحزاب فقط"، مشيراً الى ان "التوافقات السياسية بإقليم كردستان تنجح فقط في مسألة توزيع المناصب ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك".



وتابع انه "بالرغم من التوافق الكبير على مسألة الإستقلال إلا ان النتيجة كانت أحداث الـ16 من تشرين الاول أضف الى ذلك اما حدث في بغداد حول منصب رئاسة الجمهورية حيث كانت هناك عودة للمصالح الحزبية ولذلك لا يوجد اهتمام بالتوافقات السياسية في المسائل الوطنية".

وأعلنت رئاسة برلمان كردستان يوم امس الأحد، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الإقليم.

