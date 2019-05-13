انتشار امني مكثف حول مبنى مجلس محافظة نينوى

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "الاجهزة الأمنية وقطعات الجيش انتشرت بكثافة حول مبنى مجلس محافظة نينوى في منطقة الفيصلية والطرق المؤدية إليها وسط الموصل".

وعزا المصدر هذا الانتشار، "تحسبا من غضب الشارع الموصلي على شخصية المحافظ الجديد المزمع انتخابه من قبل اعضاء المجلس خلال الجلسة التي تم تحديد انعقادها في الساعة الثانية ظهر اليوم" .



ومن المؤمل ان تنطلق تظاهرة حاشدة أمام المجلس عقب التصويت على منصب المحافظ حيث تم استحصال الموافقات الأمنية بذلك.

وأعلن رئيس مجلس محافظة نينوى سيدو جتو، عن تحديد اليوم الإثنين (13 ايار 2019)، موعداً لانتخاب محافظ جديد لمحافظة نينوى