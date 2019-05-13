وبرفع هذه الصبات ستكون حركة السير في الشارع بانسيابية عالية لانها كانت تعيق الحركة. يذكر أن بغداد تشهد بين فترة واخرى اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة منذ سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الاميرات تودع 'الصبات' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.