مجلس القضاء: إلغاء شرطي امتحان الكفاءة والعمر لطالبي الانتماء إلى نقابة المحامين

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محكمة التمييز الاتحادية نقضت قرار مجلس نقابة المحامين الذي ينص إلى قبول طلب الانتماء إلى النقابة بعد أداء امتحان الكفاءة إلذي يجري في المعهد القضائي وتكون فيه الأولوية للذين تتراوح أعمارهم مابين ( 22-30) سنة"، مبيناً أن "قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل لم يحدد هذين الشرطين".



وأشار بيرقدار، إلى أن "قرار محكمة التمييز الاتحادية نص على اختصاصات الهيئة العامة لمجلس النقابة لا يخولها إلزام المتقدم بأداء الامتحان الكفاءة أو اجتيازه ولا يخولها إضافة شرط جديد للانتماء الا عن طريق تشريع من السلطة التشريعية".



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