بالصور.. أهالي الكرادة يتظاهرون ويوجهون طلبين لعبد المهدي

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من أهالي منطقة الكرادة تظاهروا، صباح اليوم، رفضاً لقرار تخصيص المجلس البلدي للكرادة إلى وزارة الدفاع.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر في القرار، كما طالبوا بعدم السماح بتواجد القوات العسكرية داخل المناطق السكنية.

