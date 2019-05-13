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وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من أهالي منطقة الكرادة تظاهروا، صباح اليوم، رفضاً لقرار تخصيص المجلس البلدي للكرادة إلى وزارة الدفاع.
وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر في القرار، كما طالبوا بعدم السماح بتواجد القوات العسكرية داخل المناطق السكنية.
وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإعادة النظر في القرار، كما طالبوا بعدم السماح بتواجد القوات العسكرية داخل المناطق السكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أهالي الكرادة يتظاهرون ويوجهون طلبين لعبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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