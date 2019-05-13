الادعاء العام يحقق في بيع اصوات اعضاء بمجلس نينوى 'وثيقة'

واصدر جهاز الادعاء العام كتابا الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة لإجراء تحقيق بشأن ذلك. وجاء هذا التحقيق العاجل بناءً على كتاب وجهه نواب عن محافظة نينوى لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والذي بدوره قام برفعه الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ اللازم بهذه الشبهات التي تطال عدد من اعضاء مجلس نينوى.









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