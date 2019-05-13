وأضافت، أن "هذه الدعوى يجب أن ترد لأنها مخالفة للمادة 102 من الدستور والتي تنص على أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وينظم أعمالها بقانون، أي أن هذه الهيئات ليست تابعة للسلطة التنفيذية ولا للسلطة التشريعية ولكنها تخضع لرقابة البرلمان كون أحد اختصاصاته هو الرقابة، ولكن هذه الهيئات تعد مستقلة ماليا وإدارياً".
يذكر أن عدداً من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً تضمن أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفع دعوى قضائية على رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في المحكمة الاتحادية، بشأن تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والضوابط الخاصة بتعيينهم.
وأكد المتحدث باسم مجلس النواب شاكر حامد، أمس الأحد (12 ايار 2019)، أن الدعوى التي رفعها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي "سياق طبيعي وليست دعوى لخصومة شخصية بينهما".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالقانونية النيابية: دعوى عبد المهدي ضد الحلبوسي غير قانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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