رفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمركز للشرطة وسط بغداد

وقالت الأمانة، إنه "بجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث ضمن حي السعدون".
وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006".
يذكر أن أمانة بغداد تعلن باستمرار عن رفع كتل كونكريتية تحيط بعدد من المباني والمؤسسات الحكومية في العاصمة.
وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006".
يذكر أن أمانة بغداد تعلن باستمرار عن رفع كتل كونكريتية تحيط بعدد من المباني والمؤسسات الحكومية في العاصمة.
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