النزاهة تضبط مغالاةً في عقدي شراء أذرع تحميلٍ بـ126 مليون دولار

واشارت المديريَّة، في معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بموجب مُذكِّرةٍ قضائيَّةٍ، إلى "ضبطها أوليَّات عقدين مُبرمين بين شركة نفط البصرة وشركتين عالميَّتين لشراء أذرع تحميلٍ، قيمة الذراع الواحدة 42 مليون دولارٍ"، مُبيِّنةً أن "تحرِّياتها قادت إلى وجود مغالاةٍ في الأسعار التي تمَّ التعاقد عليها؛ لشراء ثلاث أذرعٍ بقيمة (126) مليون دولارٍ".واضاف المديريَّة أنَّ "الذراع الواحدة، بحسب مطالعة مسؤول الكلف في شركة نفط البصرة، تبلغ قيمتها الحقيقيَّة 13 مليون دولار"، مشيرة الى "تنظيمها محضر ضبط أصولياً بالمُبرزات التي تمَّ ضبطها وعرضها على قاضي تحقيق النزاهة بالمحافظة؛ بغية اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت في أيلول من العام الماضي عن ضبط أوليَّات شراء ساحبتين بحريَّـتين بقيمة 30 مليون دولارٍ غير مطابقةٍ للمواصفات تعاقدت عليهما شركة نفط البصرة.

