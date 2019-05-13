حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

وقال الغزّي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات لقيام المدانة بإضافة قيد وهمي على إضبارة عقار أحد المواطنين، أما الحكم الثاني الصادر من المحكمة ذاتها فقد تضمن الحبس الشديد مدة ثلاث سنوات، لقيام المدانة بإضافة قيود وهمية على سجل ثلاثة عقارات، بهدف منفعة أشخاص على حساب الدولة".وأضاف المفتش العام، أن "قرار المحكمة شمل أيضاً إصدار أمر قبض بحق المدانة الهاربة، وإعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض لإكتساب القرارين الدرجة القطعية، إضافة الى حجز أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة مع منع سفرها خارج العراق".

يشار الى أن المحاكم المختصة بالنزاهة سبق أن أصدرت عدداً من الأحكام بحبس مدير التسجيل العقاري السابقة لقضايا تتعلق بالتزوير والتلاعب بالسجلات العقارية.

