وحذر السهيل "جميع المواقع التي تنشر اخباراً كاذبة"، لافتاً إلى أنه "سيقاضي من يطلق هذه الاشاعات مستقبلا وأن هذا تحذيرا اخيراً لاصحاب الاجندات التي تريد التاثير على عمل اللجنة".
وتابع السهيل أن "اللجنة الان بصدد فتح ملفات مهمة جدا واستطاعت بفترة قصيرة من تشريع قانون استرداد اموال العراق وتمت قراءة قوانين اخرى قراءة اولى وثانية واستضافة عدد اخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة".
ودعا النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، في 17 نيسان 2019، مجلس النواب والدائرة القانونية في المجلس للتحقيق بأحاديث تشير الى حالات "بيع وشراء" لرئاسات لجان نيابية من بينها لجنة مهمة جدا.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: لا صحة لبيع وشراء رئاسات اللجان وسنقاضي مطلقي الاشاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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