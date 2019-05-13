بالوثيقة.. اعضاء بمجلس نينوى يطالبون بتأجيل جلسة انتخاب المحافظ

وحصلت الخليج 365، على وثيقة تحمل توقيع ١٢ عضوا من اعضاء مجلس محافظة نينوى يطالبون فيها رَئِيس المجلس بتأجيل جلسة انتخاب المحافظ ونائبيه المقرر عقدها اليوم الاثنين الموافق الـ13 من ايار الحالي. وبحسب الوثيقة فأن ذلك جاء بناء على كتابي مجلس النواب المرقمين ٤٣٠٣ في الـ29 من نيسان الماضي و٤٧٨٧ في الـ12 من ايار الحالي، واللذين يقضيان بعدم المضي باجراءات انتخاب منصب المحافظ ونائبيه.

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