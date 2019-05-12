الزاملي: تحالف الصدر مع المدنيين اعطى للتيار الصدري سمة الانفتاح والوطنية

وقال الزاملي في حديث لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "قرار السيد مقتدى الصدر في التحالف مع المدنيين والشيوعيين كان قرارا صائبا"، مشيرا الى ان "هذا التحالف اعطى للتيار سمة الانفتاح والوطنية وعدم التمييز بين المواطنين العراقيين".



واضاف الزاملي، أن "مثل هذه التحالفات مكنت التيار من الحصول على 54 مقعدا في الانتخابات الاخيرة، واعتقد لو كان هناك تحشيد اكبر، لربما حصل التيار على 80 او 90 مقعدا"، لافتا الى ان "التيار سيسعى في الانتخابات المقبلة على زيادة عدد مقاعده في البرلمان، واتوقع ان يتجاوز حاجز الـ100 مقعد".



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