نائب: الحكومة لم تقدم شيء ملموس ونحذر من استمرار الأسلوب البيروقراطي

وقال الجنابي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ونحن نعيش سنة كاملة منذ إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الـ12 من ايار 2018، نرى أنَّ الحكومة لحد الان لم تقدم شيء ملموس بالرغم من بعض الخطط والبرامج التي لا تتعدى التنظير ولا ترقى للظروف التي يعيشها الشعب العراقي من التراجع الكبير في جميع الخدمات والمجالات".واضاف "ما زلنا نراقب الإداء بدقة ونحذر من استمرار الأسلوب البيروقراطي في ادارة الدولة"، مشيرا الى ان "العراق يحتاج إلى إجراءات استثنائية غير تقليدية وبعيدة عن البيروقراطية لانه يعيش ظروف استثنائية".

وتابع "اننا نعلم وندرك ان ستة أشهر غير كافية لمعالجة كافة الأزمات لكن بعضها يحتاج فقط قرارات وليس إجراءات ومازلنا لم نسمع بتلك القرارات التي من شأنها معالجة بعض المشاكل"، لافتا الى "اننا مازال عندنا امل بحكومة عبدالمهدي وندعمها بالرغم من عدم مشاركتنا بها لكننا لا نتردد باسقاطها اذا ما ثبت عدم قدرتها على خدمة شعبنا ومعالجة مشاكله الحقيقية".

