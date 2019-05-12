نائب: الحكومة لم تقدم شيء ملموس ونحذر من استمرار الأسلوب البيروقراطي

واضاف "ما زلنا نراقب الإداء بدقة ونحذر من استمرار الأسلوب البيروقراطي في ادارة الدولة"، مشيرا الى ان "العراق يحتاج إلى إجراءات استثنائية غير تقليدية وبعيدة عن البيروقراطية لانه يعيش ظروف استثنائية".
وتابع "اننا نعلم وندرك ان ستة أشهر غير كافية لمعالجة كافة الأزمات لكن بعضها يحتاج فقط قرارات وليس إجراءات ومازلنا لم نسمع بتلك القرارات التي من شأنها معالجة بعض المشاكل"، لافتا الى "اننا مازال عندنا امل بحكومة عبدالمهدي وندعمها بالرغم من عدم مشاركتنا بها لكننا لا نتردد باسقاطها اذا ما ثبت عدم قدرتها على خدمة شعبنا ومعالجة مشاكله الحقيقية".
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