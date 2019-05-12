



واضافت ان "هؤلاء هم قصي العيساوي، علي هادي (ابو جميل)، عواد العوادي، عماد (ابو مريم)"، داعيا"الاخرين الى حفط تاريخهم الجهادي وسمعتهم فهم لازالوا اعزاء علينا". وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على صفحته بالفيسبوك، ان "على كل من الاسماء المدرجة ادناه.. ترك العمل التجاري الحكومي بأسم التيار ام بغير اسمه خلال مدة اقصاها النصف من شهر رمضان وتسليم كل المتعلقات الى المختصين في العمل الاداري في التيار"، متوعدا اياهم بـ"التعامل معهم بشدة غير مسبوقة".واضافت ان "هؤلاء هم قصي العيساوي، علي هادي (ابو جميل)، عواد العوادي، عماد (ابو مريم)"، داعيا"الاخرين الى حفط تاريخهم الجهادي وسمعتهم فهم لازالوا اعزاء علينا". وخاطبهم بالقول "كفاكم اذى لال الصدر.. فقد ملئتم قلبهم قيحا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التيار الصدري يطالب اربعة من اتباعه بترك العمل التجاري الحكومي باسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.