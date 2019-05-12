امانة بغداد تستغرب من بعض الاصوات بشأن وجود قصور بتقديم الخدمات

وأضافت "ان التأخير الذي حصل سببه عدم المصادقة على الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ وهو مادفع امانة بغداد الى التريث في الاعلان عن اكساء هذه القطاعات"ن مشيرة الى انه "بمجرد المصادقة على الموازنة سارعت الامانة الى الاعلان عن مشاريع الاكساء ثم اجراءات الدراسة والتحليل للعطاءات المقدمة ثم المباشرة بالتنفيذ التي تتطلب بعض الوقت".
واكدت انها "قامت بالإعلان عن ٥٠٠ الف متر مربع لإكساء شوارع في بلديتي الصدر الاولى والصدر الثانية والحبيبية"ن موضحة ان "دائرة المشاريع التابعة لأمانة بغداد وبجهودها الذاتية قامت باكساء خمس قطاعات خلال الأشهر الماضية هي قطاع ٥٢ وقطاع٥٣ وقطاع ٥٤ وقطاع ٤٨ وقطاع ١".
وتابعت الامانة انها "تولي اهتماما كبيرا بمدينة الصدر اخذة بنظر الاعتبارمساحتها وكثافتها السكانية العالية وما تعرضت له من اهمال كبير خلال زمن النظام البائد".
وامهل النائب عن كتلة سائرون النيابية جواد الموسوي، اول امس السبت، امينة بغداد ذكرى علوش شهرا لاستكمال المشاريع المتلكئة، فيما هدد بجمع تواقيع لاقالتها من منصبها.
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