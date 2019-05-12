الاعلام والاتصالات تصدر بيانا بشأن الاعمال الدرامية والبرامج الترفيهية برمضان

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الهيئة تؤكد على اهمية الدراما التلفزيونية واثرها في محاكاة حياة الانسان العراقي ومشاكله والتعبير عن همومه وتطلعاته بمستوى الرقي والجمال الفني شكلا ومضمونا".واضافت ان "واجبنا هو متابعة سلامة محتوى ما تقدمه وسائل الاعلام، حيث تم رصد تجاوزات في محتوى برامج عدد من الفضائيات خلال شهر رمضان خرجت عن سياق حرمة هذا الشهر الفضيل، وخالفت العديد مما نصت عليه مدونات وقواعد السلوك والبث الاعلامي".

وطالبت الهيئة "هذه الوسائل برفع المشاهد التي تخرج عن سياق الحياء والاعراف التي ينبغي للاعلام والفن الرقي بها وليس النزول بها الى مستوى هابط لغة وتعبيرا".

ودعت الهيئة "مدراء هذه القنوات الى سرعة تصحيح موقفها من هذه الاعمال"، متوعدة بـ"اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها وفق صلاحياتها القانونية".



ولاقت عدد من المسلسلات والبرامج التي تعرض في بعض القنوات العراقية انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض المشاهد الجريئة التي خرجت عن سياق الحياء، بحسب ما نشره ناشطون.