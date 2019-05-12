الكويت تعلن عن توافق مع العراق على حل 'قضايا عالقة'

وقال، إن "هناك جولة أخرى من المباحثات سيترأسها صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجية الكويتي ووزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم"، معربا عن ثقته الكبيرة في إسهام تلك المباحثات بدفع العلاقات لمزيد من التعاون وتطوير مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدین.
وكشف المسؤول الكويتي، النقاب عن خمس وثائق ستوقع من قبل ممثلي البلدین بالإضافة إلى محضر متفق عليه، يشمل جميع أوجه التعاون بهدف البناء على ما تم إنجازه في الاجتماعات السابقة.
وأعرب نائب وزیر الخارجية الكويتي عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماعات والتعاون الذي أبداه الوفد العراقي حول مواضيع جرى بحثها في فرق العمل المشتركة، مشيدا بالإنجازات التي تحققت من خلال فرق العمل المشتركة.
وأكد أن الاجتماع يأتي في ظروف دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وعليه فإن من المهم والضروري "مد جسور التواصل مع الأشقاء لتعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدین".
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