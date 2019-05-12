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اعتقال منتسب بحوزته باج مزور برتبة ضابط في بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الشؤون الداخلية لقيادةعمليات بغداد/ المفارزالمشتركة تمكنت، اليوم، من القاء القبض على مفوض بحوزته باج مزور برتبة نقيب في وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعتقل تم "إيداعه التوقيف لحين إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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