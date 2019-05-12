اعتقال منتسب بحوزته باج مزور برتبة ضابط في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفارز الشؤون الداخلية لقيادةعمليات بغداد/ المفارزالمشتركة تمكنت، اليوم، من القاء القبض على مفوض بحوزته باج مزور برتبة نقيب في وزارة الداخلية".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعتقل تم "إيداعه التوقيف لحين إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".