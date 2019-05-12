التعليم تعلن منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهاية لطلبتها

وقال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم محمد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم لعالي قصي السهيل وافق على منح الجامعات صلاحية تحديد بدء الامتحانات النهايئة بما يتلائم مع عدد المواد الدراسية في الكليات والمعاهد وللسنة الدراسية الحالية 2019/2018".



ودعا وكيل الوزارة، الجامعات الى "مراعاة تحديد المدد الزمنية للامتحانات بما لايتعارض مع موعد تسليم القاعات الدارسية لوزارة التربية".

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