رئيس الجمهورية: العراق حريص على اقامة علاقات متوازنة بين إيران وأميركا

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ، سفراء بريطانيا والمانيا وفرنسا في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الاوربي وسبل استمرار التعاون في جميع المجالات، الى جانب بحث تطورات الاوضاع في المنطقة في ظل التوتر الحالي بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية".وشدد صالح خلال اللقاء، "حرص العراق على اقامة علاقات تعاون متوازنة مع جيرانه واشقائه واصدقائه بما في ذلك الولايات المتحدة وايران، وبما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة والعالم"، موضحاً ان "حواراتنا مع دول الجوار والبلدان العربية والاقليمية والاوربية تصب في هذا الاتجاه".

وأشار إلى "أهمية تبني الحوار الجاد والبناء لحل جميع المشاكل وتغليب المشتركات على الخلافات، والنأي عن سياسة المحاور".



من جانبهم، أكد سفراء الدول الاوربية الثلاث ارتياحهم لتطور العلاقات مع العراق وسعي دولهم لترسيخ وزيادة التعاون، مشيدين بالسياسة الخارجية المتوازنة للعراق والدور الذي يلعبه في محيطه العربي والاقليمي.وجدد السفراء "رغبة دولهم في المساهمة بإعمار العراق، واغتنام فرص الاستثمار امام الشركات الاوربية المتطلعة للعمل في البلاد"، مشيرين الى "تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول الأزمة في المنطقة واهمية نزع فتيلها".