وكان مجلس النواب صوت، في (24 اذار 2019)، على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه بناء على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية حادثة العبارة التي راح ضحيتها العشرات.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. مجلس نينوى يحدد موعد انتخاب المحافظ ونائبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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