شرطة النجف تصدر بياناً بشأن الحكم بحق المتهم الذي اساء للامام الكاظم

وقالت الشرطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نود ان نوضح ان الحكم الصادر هذا اليوم بحق المدان علي سرور الملقب بعلوش جرمانة الصادر من محكمة جنح النجف بالسجن ثلاث سنوات هو عن قضية سب الإمام الكاظم علية السلام فقط".وأضافت أن "لديه قضية أخرى وفق المادة ٤ ارهاب مع متهمين ثلاثة اخرين سوف يقدم للمحاكمة عليها حال الانتهاء من التحقيق فيها".

واصدرت محكمة جنح النجف، اليوم الاحد، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم الذي اساء الى الامام الكاظم (ع) في محافظة النجف.

ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، في 10 نيسان الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة من سرب صور المتهم الذي اساء للامام الكاظم في المحافظة.

وجاء ذلك بعدما اعلنت مديرية شرطة النجف، في السابع من نيسان 2019، ان المتهم الذي اساء للامام الكاظم اعترف بانتماءه لـ"داعش"، داعية أبناء المحافظة للتعاون معها وافشال مخططات الزمر الإرهابية، فيما انتشرت صورا للمتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجازه.