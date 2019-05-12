نائب: العراق ينبغي ان يلعب دوراً محورياً لابعاد البلد عن نار الصراع الأميركي- الإيراني

وأضاف أن "القوى السياسية الوطنية ينبغي عليها توحيد الموقف والخطاب تجاه الازمة الحالية وبما يخدم المصالح الوطنية فقط"، لافتا الى ان "العراق ينبغي ان يلعب دوراً محورياً لابعاد البلد عن نار هذا الصراع وهذا لن يتحقق دون ان يكون هنالك موقف وارادة وطنية قوية وذات بعد كبير وحرص اكبر لخدمة العراق فقط دون اي ولاءات لطرف خارجي وبعيداً عن أي تأثيرات دولية او اقليمية".
وكان زعيم تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم، حذر من كارثة قد تصيب العراق في حال تفجر الصراع الاميركي الايراني الى حراب مصلحة، داعياً الحكومة إلى الانتقال من سياسة الوسطية بين البلدين الى سياسة الوساطة.
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