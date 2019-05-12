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عمار الحكيم يصل الى الكويت ويلتقي اميرها

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وقال مكتب الحكيم في بيان تلقت الخليج 365، إن "رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم وصل، ظهر اليوم، الى دولة الكويت الشقيقة والتقى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأوضح البيان أن الحكيم "بحث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستعرض تطورات المشهد السياسي في المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "العراق اليوم يشهد انفتاحا غير مسبوق في علاقاته مع دول العالم والمنطقة تلك العلاقات القائمة على أساس المصالح المشتركة، وتربطه مع دولة الكويت الشقيقة علاقات متميزة في جميع المجالات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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