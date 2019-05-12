عمار الحكيم يصل الى الكويت ويلتقي اميرها

وأوضح البيان أن الحكيم "بحث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستعرض تطورات المشهد السياسي في المنطقة والعالم"، مؤكدا أن "العراق اليوم يشهد انفتاحا غير مسبوق في علاقاته مع دول العالم والمنطقة تلك العلاقات القائمة على أساس المصالح المشتركة، وتربطه مع دولة الكويت الشقيقة علاقات متميزة في جميع المجالات".
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