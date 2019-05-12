اطراف سياسية تتحرك لتغيير تشكيلاتها وتحالفاتها

وقال الخالدي في حديث لـ الخليج 365، إن "التحالفات الحالية داخل البرلمان هشة على اعتبار ان هناك جهتين داخل تلك التحالفات تنفرد بالحوارات والقرار السياسي والتحاور مع رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا الى ان "حجم التحديات تحتاج الى جلوس الجميع على طاولة حوار واتخاذ قرارات يتحملها الجميع".واضاف الخالدي، ان "هذا التفرد والاستحواذ على القرار بالتاكيد سيدفع اطراف سياسية تشعر بالتهميش للتفاوض مع اطراف اخرى لتشكيل تحالفات جديدة"، لافتا الى ان "هناك حراكا كبيرا من بعض الكتل السياسية لتغيير تشكيلاتها وتحالفاتها والبعض منها قد يذهب الى المعارضة".

واكد الخالدي، ان "جميع الخيارات مطروحة اليوم على الساحة، لان بوصلة عادل عبد المهدي قد توجهت للتعامل مع طرفين فقط وعليهما تحمل المسؤولية كاملة وبشكل واضح امام الشعب العراقي".



وكان النائب عن تحالف النصر فالح الزيادي كشف، الثلاثاء 30 نيسان 2019، عن حراك برلماني لتشكيل كتلة جديدة لتنسيق العمل داخل البرلمان بغية تصحيح مسار العملية السياسية قد تضم قرابة المئة نائب، مشيرا الى انها لن تكون كتلة سياسية كباقي الكتل بل هو تقارب برلماني لتصحيح المسار.