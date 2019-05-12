ازالة 822 تجاوزاً في بغداد خلال 24 ساعة الماضية

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "الحملة تضمنت ازالة 115 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الشعب و 125 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الدورة و50 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الرشيد و75 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الغدير".
وأوضحت أن "الحملة تضمنت أيضا 74 ضمن بلدية الكرادة و97 تجاوزاً ضمن بلدية بغداد الجديدة و 50 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية و100 تجاوز ضمن قاطع بلدية الرصافة المركز و36 تجاوزاً ضمن بلدية الصدر الاولى و100 تجاوز ضمن بلدية الشعلة".
واشارت الى أن "الحملة تضمنت ازالة مسقفات وبسطات واسيجة دور وحضائر مواشي وعلوات لبيع الخضر وغيرها من التجاوزات والتي توزعت على مناطق مختلفة من العاصمة".
وأوضحت أن "الحملة تضمنت أيضا 74 ضمن بلدية الكرادة و97 تجاوزاً ضمن بلدية بغداد الجديدة و 50 تجاوزاً ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية و100 تجاوز ضمن قاطع بلدية الرصافة المركز و36 تجاوزاً ضمن بلدية الصدر الاولى و100 تجاوز ضمن بلدية الشعلة".
واشارت الى أن "الحملة تضمنت ازالة مسقفات وبسطات واسيجة دور وحضائر مواشي وعلوات لبيع الخضر وغيرها من التجاوزات والتي توزعت على مناطق مختلفة من العاصمة".
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