التربية: نحو مليوني طالب سيشاركون في الامتحانات النهائية للمراحل المنتهية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك 825,824 تلميذاً من كلا الجنسين سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة الابتدائية في الـ14 من شهر ايار الجاري، فيما سيخوض نحو 676,799 طالباً وطالبةً للمرحلة المتوسطة في الـ11 من حزيران المقبل امتحاناتهم العامة".وأضاف، أن "عدد الذين سيلتحقون بالامتحانات النهائية للدور الأول لهذا العام بالنسبة للدراسة الإعدادية للفرعين الادبي والعلمي والخارجي وكذلك خارج (البلد) 465,409 طالباً من كلا الجنسين، والذي سيبدأ في الـ27 من شهر حزيران المقبل أيضاً".

وأكدت الوزارة، "استكمال مستلزمات الامتحانات والتحضيرات النهائية لإنجاحها"، داعية في الوقت ذاته إلى "الابتعاد عن جميع الحالات السلبية التي تسيء للعملية التربوية".