بالوثيقة.. السجن 3 سنوات بحق المتهم الذي اساء للامام الكاظم

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وبحسب الوثيقة الصادرة من رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية، فأن "الحكم وجاهيا قابلا للتمييز استنادا لاحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، في 10 نيسان الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة من سرب صور المتهم الذي اساء للامام الكاظم في المحافظة.
وجاء ذلك بعدما اعلنت مديرية شرطة النجف، في السابع من نيسان 2019، ان المتهم الذي اساء للامام الكاظم اعترف بانتماءه لـ"داعش"، داعية أبناء المحافظة للتعاون معها وافشال مخططات الزمر الإرهابية، فيما انتشرت صورا للمتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجازه.
ووجه محافظ النجف لؤي الياسري، في 10 نيسان الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة من سرب صور المتهم الذي اساء للامام الكاظم في المحافظة.
وجاء ذلك بعدما اعلنت مديرية شرطة النجف، في السابع من نيسان 2019، ان المتهم الذي اساء للامام الكاظم اعترف بانتماءه لـ"داعش"، داعية أبناء المحافظة للتعاون معها وافشال مخططات الزمر الإرهابية، فيما انتشرت صورا للمتهم في مواقع التواصل الاجتماعي خلال احتجازه.
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