إخماد حريق مجمع الأقسام الداخلية في بغداد وإنقاذ جميع الطالبات

وقالت المديرية، إنه "بمشاركة ٣ فرق، تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ جميع الطالبات داخل مجمع التعاون (أقسام داخلية) ضمن مجمع باب المعظم وإخماد الحريق بالكامل". وأضافت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "خبير الأدلة الجنائية تسلم مهامه لمعرفة أسباب الحادث".



وكان مصدر في الشرطة أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع أقسام داخلية لطالبات في باب المعظم وسط بغداد.

وكان مصدر في الشرطة أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق داخل مجمع أقسام داخلية لطالبات في باب المعظم وسط بغداد.

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