اندلاع حريق في مجمع أقسام داخلية لطالبات في باب المعظم

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل أقسام داخلية التعاون للطالبات ضمن مجمع باب المعظم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.