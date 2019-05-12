وأضاف البيان، أنه "نتيجة لذلك عمدت اللجنة التدقيقية إلى إجراء التحقيق الإداري الابتدائي مع لجان الشراء والاعتدال والفنية التابعة للمديرية لمعرفة حقيقة الإجراءات المتبعة في عمليات الشراء والأسباب التي أدت إلى وجود مغالاة كبيرة في الأسعار".
وتابع، أن "مكتب تفتيش المرور نظم تقريراً مفصلاً بالقضية مرفقاً بكل بالأوليات وقوائم الشراء والتجهيز رفعه إلى مديرية التفتيش لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بصددها، وعرض القضية أمام أنظار المفتش العام من أجل تشكيل مجلس تحقيقي فيها".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتشية الداخلية تكشف 'هدراً' بمبالغ شراء إطارات وبطاريات في مديرية المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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