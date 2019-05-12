البرمودا تشعل مواقع التواصل.. 'تذكرنا بالدكتاتورية' ومطالبات بتطبيق القرار على اللاعبين

ويقول الناشط على الفيسبوك محمد جاسم ان "قائد عمليات كركوك سعد حربية انهى جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة والتركة الثقيلة في جميع الجوانب، واهتم بملاحقة مرتدي البرمودا"، مبينا ان "هذا القرار يذكرنا بايام دكتاتورية صدام حسين ايام التسعينات وبتنظيم القاعدة وداعش".واضاف ان "ملاحقة الشباب واي شريحة بمثل هذه الحجج غير مقبولة ولا مبررة"، مشيرا الى ان "اغلب الدول المتطورة تركت وراها مثل هذه الامور وبدات تهتم بكيفية تحسين الحياة اليومية لمواطنيها عبر قوانين وخطوات مدروسة".

كما اشار المواطن ابراهيم الجبوري الى ان "الفاسدين يبحثون عن قضية يعلقون عليها فشلهم، والضحية دائما هم الحلقات الاضعف في المجتمع، المكونات الصغرى، الطبقات المسحوقة"، معتبرا ان "هذه القضايا هي مجرد بالونات اختبار ومحاولة لاشغال الراي العام عن المشاكل الاساسية".



وطالبت الناشطة فاطمة محمد بـ"تطبيق القرار منع لبس البرمودا على لاعبي كرة القدم في الملاعب ولاعبي كرة السلة ولاعبي كرة الطائرة والساحة والميدان"، لافتة الى ان "ذلك يخالف الذوق العام لكون ملايين العوائل تشاهد تلك الالعاب".

فيما ايد اخرون القرار واعتبروه صائب لاصلاح الشباب، حيث قاك الناشط احمد حسين ان "هذه الأمور قد تخدش الذوق العام ويجب مكافحتها ثقافيا"، لافتا الى انه "في اربيل لا يوجد محاسبة لو ارتديت البرمودا، لكن هناك انتقاد واضح من قبل المواطنين".

واعتبر ان "نشر الثقافة لمكافحة اي ظاهرة أفضل واسلم من قمعها مما يجعلها تتفاقم".

كما قال المواطن علي الربيعي انه "من المعيب جدا مراجعة الدوائر وارتياد الاماكن العامه بهذا الزي الغير محتشم"، داعيا الى "اصدار قرار يمنع اللبس الخادش للبنات اسوة بقرار البرمودا".

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واعتبر الناشط علاء الحسيني ان "القرار خطوة جيدة لان لبس هذه البرمودا فيها عدم احترام للناس"، موضحا ان "هناك مثل شعبي يقول (أكل مايعجبك والبس مايعجب الناس)".

واصدرت قيادة شرطة كركوك في وقت سابق، عدة توجيهات بينها منع حركة الدراجات النارية باستثناء الدلفري، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الاماكن العامة (برمودا)، ومراقبة وملاحظة حالات التخنث لبعض الشباب للمحافظة على اصالة وقيم المجتمع العراقي.

فيما اكد المتحدث باسم القيادة العقيد افراسياوا كامل، امس السبت، ان حملة الاعتقالات على مرتدي "البرمودا" مستمرة حتى نهاية رمضان.

