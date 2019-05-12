وتابعت إنّ تحرّياتها الأوليّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمّ عرضهما صحبة المبرزات الجرميّة المضبوطة على الهيأة التحقيقيّة المختصّة التي قرّرت توقيفهما، استنادا إلى أحكام المادّة 315 من قانون العقوبات.
يشار إلى أن الهيأة كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مؤكدة قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للتقصي والتحري عن معلومات حول قيامه بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مبيّنة أنها بصدد متابعة المبالغ التي تم ضبط أولياتها التي ناهزت الـ(76,000,000,000) مليار دينار، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولا وموظفا في ديوان محافظة نينوى وأكثر من 15 مليار دينار كانت بعهدتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة تضبط سلفاً بأكثر من 48 مليار دينارٍ لم تتم تسويتها بديوان محافظة نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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