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النزاهة تضبط سلفاً بأكثر من 48 مليار دينارٍ لم تتم تسويتها بديوان محافظة نينوى

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وقالت المديريّة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليّة الضبط التي تمّت بموجب مذكّرة قضائيّة، بحسب بيان ورد الى الخليج 365، إن إجراءاتها، التي اتّخذت لمتابعة الأموال التي تمّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلف إلى لجان استلام المبالغ في ديوان المحافظة خاصّة بالموازنة التشغيليّة بنسبة (30) بالمائة، مشيرة إلى أن مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينار لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليّة الضبط، فضلا عن عدم وجود أيّة مبالغ نقديّة منها في ديوان المحافظة.

وتابعت إنّ تحرّياتها الأوليّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمّ عرضهما صحبة المبرزات الجرميّة المضبوطة على الهيأة التحقيقيّة المختصّة التي قرّرت توقيفهما، استنادا إلى أحكام المادّة 315 من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيأة كشفت في الثاني والعشرين من نيسان الماضي عن مصير الأموال التي تم سحبها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، مؤكدة قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى؛ للتقصي والتحري عن معلومات حول قيامه بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة، مبيّنة أنها بصدد متابعة المبالغ التي تم ضبط أولياتها التي ناهزت الـ(76,000,000,000) مليار دينار، وذلك بعد ضبط 14 مسؤولا وموظفا في ديوان محافظة نينوى وأكثر من 15 مليار دينار كانت بعهدتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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