Ruptly: القمامة مصدر عيش وعمل أطفال الموصل





ويبين الموقع أن هذا العمل الشاق يسمح للأطفال الذين تركوا مدراسهم، بالحصول على أقل من 8 دولارات يوميا، وفي بعض الأحيان، قد يمثل هذا المبلغ مصدر دخل الأسرة الوحيد.



وينص القانون العراقي، على التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية، عادة حتى سن 12 عاما. وبمجرد بلوغهم هذا العمر ، يصبحون أكثر عرضة للاستغلال. ونشر موقع Ruptly، شريط فيديو من الموصل، ظهرت فيها مجموعة من الأطفال والمراهقين وأمهاتهم في مكب للقمامة، يبحثون عن المواد البلاستيكية والمواد القابلة لإعادة التدوير بين النفايات. وخلال ذلك، تنعدم تقريبا أي وسائل للسلامة ويجري استخدام أدوات بدائية في هذا العمل.ويبين الموقع أن هذا العمل الشاق يسمح للأطفال الذين تركوا مدراسهم، بالحصول على أقل من 8 دولارات يوميا، وفي بعض الأحيان، قد يمثل هذا المبلغ مصدر دخل الأسرة الوحيد.وينص القانون العراقي، على التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية، عادة حتى سن 12 عاما. وبمجرد بلوغهم هذا العمر ، يصبحون أكثر عرضة للاستغلال.

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