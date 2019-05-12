أمانة بغداد تعلن إحالة أربعة 'محتالين' إلى القضاء

وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بلدية الشعلة مع دائرة الحراسات والأمن ضبطت أربعة محتالين ضمن حي الجوادين شمال غرب بغداد".

وأضافت، أن هؤلاء "يقومون بجباية الأموال من المباني السكنية والتجارية منتحلين صفة موظفي أمانة بغداد"، مشيرةً إلى "تسييرهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم".

