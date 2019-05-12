ارتفاع 'خطير' للحوادث المرورية خلال خمس سنوات.. جدول

وقال الجهاز في تقرير له ارفقته بحجدول بياني، واطلعت عليه الخليج 365، إن "عدد الحوادث المرور المسجلة لعام 2018 بلغت 9852 حادث وهي اعلى نسبة مقارنة بالسنوات الخمس الماضية"، مبينة ان "عدد حوادث المرور لعام 2014 بلغت 8814 حادث في حين بلغت عدد حوادث المرور لعام 2015 بواقع 8836 حادث، وبلغت حوادث المرور لعام 2016 بواقع 8763 حادث، في حين بلغت حوادث المرور لعام 2017 بواقع 8824 حادث".واوضح الجهاز ان "عدد الحوادث المرور المسجلة خلال عام 2018 بلغت 9852 حادث، منها 2463 حادث مميت بنسبة 25% وغير مميت 7389 حادث وبنسبة 75% للمحافظات عدا اقليم كردستان مقابل 8824 حادث في سنة 2017 وبارتفاع بلغت نسبته 11.7%".

واضاف ان "عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2018 الوفيات حسب الجنس سجلت 2767 قتيل منهم الذكور 2207 قتيل بنسبة 79.8% والاناث 560 قتيل بنسبة 20.2% من المجموع الكلي للوفيات مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 5.6% مقارنة بالعام الماضي"، مشيرا الى ان "عدد الجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2018 فقد بلغ 10439 مصابا مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 11.2% عن سنة 2017".



واشار الى ان "حوادث الاصدام سجلت خلال عام 2018 اعلى نسبة حيث بلغت 5071 حادث بنسبة 51.5% من مجموع الحوادث البالغ عددها 9852 حادث تليها حوادث الدهس 3548 حادث بنسبة 36% ثم حوادث الانقلاب 967 حادث بنسبة 9.8% اما الحوادث الاخرى فبلغت 266 جادث بنسبة 2.7%"، مبينا ان "شهر تشرين الاول لعام 2018 سجل اعلى نسبة في عدد الحوادث وبواقع 903 حادث وبنسبة 9.2% يليه شهر ايلول وبواقع 880 حادث وبنسبة 8.9% يليها شهر اب وبواقع 872 حادث بنسبة 9.8%".

وكانت وزارة الصحة والبيئة اعلنت، في 6 ايار 2019، عن ارتفاع الحوادث المرورية بنسبة 25% منذ عام 2010، فيما اشارت الى ارتفاع ملحوظ بحوادث الحرق والسقوط من المرتفعات وخاصة للاطفال.

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.