علاوي: داعش وارهابها بدأ يطفو على السطح من جديد

وقال علاوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتابعته الخليج 365، ان "داعش وارهابها بدأ يطفو على السطح من جديد باعمال خبيثةٍ مرة اخرى وهو ما سبق وقد حذرنا منه ومن اجيال جديدة لهذا التنظيم الارهابي تنتهج اسلوب العمليات النوعية، فضلاً عن التحديات والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة".
واضاف "المؤسف والمؤلم ان البيئة السياسية والاقتصادية في العراق ما تزال غير طاردةٍ للارهاب"، مشيرا الى ان "المواطن لم يلمس حتى اللحظة اي أثرٍ ايجابي او تطبيق لشعارات الاصلاح التي رُفعت وهو ما يتطلب جرد حساب عاجل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووقفة تأمل ومراجعة حقيقية قبل فوات الأوان".
وحذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في 24 شباط 2019، من جيل ثالث للارهاب، فيما اشار الى هناك دور لـ"داعش" جديد.
واضاف "المؤسف والمؤلم ان البيئة السياسية والاقتصادية في العراق ما تزال غير طاردةٍ للارهاب"، مشيرا الى ان "المواطن لم يلمس حتى اللحظة اي أثرٍ ايجابي او تطبيق لشعارات الاصلاح التي رُفعت وهو ما يتطلب جرد حساب عاجل من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووقفة تأمل ومراجعة حقيقية قبل فوات الأوان".
وحذر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، في 24 شباط 2019، من جيل ثالث للارهاب، فيما اشار الى هناك دور لـ"داعش" جديد.
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