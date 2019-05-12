عضو بالصحة النيابية: هناك علاقة بين تعاطي المخدرات والانتحار

وقال الزيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "العراق تعرض بالفترات السابقة إلى حروب عديدة وحصار وإلى عدم استقرار أمني وإرهاب والضغط الاجتماعي والنفسي والاقتصادي تسببت بارتفاع نسبة المصابين بحالات نفسية"، مبيناً أنه "حين مراجعة ملف وإحصائيات وزارة الصحة، نلاحظ ارتفاعاً غير طبيعي وغير مسبوق بعدد المصابين بأمراض نفسية".وأضاف الزيادي، أن "معالجة ظاهرة الانتحار بحاجة إلى تكاتف من عدة جهات لأنها ظاهرة خطيرة وبحاجة إلى تشخيص الأسباب وعمل مجتمعي بين وزارة العمل والصحة والثقافة والداخلية ودور الإعلام والمؤسسات الدينية وغيرها من الجهات التي ينبغي أن تعمل معاً لاحتواء تلك الظاهرة"، متابعاً: "وجدت حالة ربط بنسب معينة ما بين تعاطي المخدرات وحالات الانتحار، حين وجدت في بعض الحالات اما أنه يتعاطى المخدرات أو أنه تركها منذ فترة قصيرة لكن هذا لا يعني وجود حالات أخرى بعيدة عن آفة المخدرات لكنها النسبة الأكبر من الحالات".وتابع، أن "هناك ترابطاً بين جوانب المخاطر بحاجة إلى دراسة معمقة فانتشار المخدرات وتعاطيها والمتاجرة بها يولد الانحلال المجتمعي وهو بدوره يؤدي إلى زيادة حالات الانتحار من جهة والجريمة من جهة أخرى خاصة أن 95% من الجرائم التي وثقت أخيراً كانت لها علاقة بشكل او باخر بتعاطي المخدرات أو المتاجرة بها"، موضحاً أن "المشكلة متشعبة وهناك قوانين تستطيع معالجة تلك المشاكل لكن التطبيق لتلك القوانين من الجهات المعنية هو أبعد ما يكون عن الواقع".

وأكد الزيادي، أن "لدينا بحوثاً نعمل عليها لدراسة آلية انتشار المخدرات والانتحار والأمراض النفسية وأسبابها وسبل معالجتها كونها مظاهر خطيرة ولا يمكن التغاضي أو التهاون معها بأي شكل من الأشكال".

وكان رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي دعا، الاثنين 29 نيسان 2019، الحكومة لوضع معالجات جادة للحد من ظاهرة الانتحار، مبينة أن ظاهرة الانتحار باتت تعد مؤشرا خطيرا يهدد المجتمع العراقي.