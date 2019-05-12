بالوثيقة.. فتح باب الترشيح لرئاسة اقليم كردستان

وكان برلمان كردستان قد صادق الاسبوع الماضي، على تفعيل قانون رئاسة اقليم كوردستان بتصويت 89 نائباً. وبحسب قانون رئاسة الاقليم فإنه يجب توافر شروط لمن يرشح نفسه للمنصب وهي ان لا يقل عمره عن 40 عاما، وان يكون من مواطني وسكنة اقليم كردستان، متمتعا بكافة حقوقه السياسية والمدنية.



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