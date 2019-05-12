وقال مراسل الخليج 365، إن "الجبهة العربية الموحدة" في كركوك انتخبت وصفي العاصي رئيساً لها وناظم الشمري وعبد الله المهنا نائبين. وأضاف مراسلنا، أن الجبهة انتخبت محمد صالح الرياشي ناطقاً رسمياً وحسن المشهداني مقررا للجبهة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب العاصي رئيساً لـ'الجبهة العربية الموحدة' في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.