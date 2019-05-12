وأضاف أن "هذا الخيار لم يرض كتلاً أخرى طالبت بحصة من مئات المناصب التي تدار بالوكالة منذ سنوات"، موضحاً أن "بعض الأطراف السنية لوّحت بالذهاب إلى المعارضة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها".
وتابع المصدر أن "عدداً من القوى المؤيدة للحكومة، لا ترغب بتشكيل جبهة معارضة في الوقت الحاضر، لاعتقادهم بأن هذا الأمر قد يؤثر على عمل الوزارات، ويؤخر تطبيق البرنامج الحكومي"، لافتا الى ان "احدى الكتل الكبيرة لديها اتجاهين الأول مساند للحكومة، فيما لوح آخرون بالذهاب إلى المعارضة".
واكد المصدر ان "كتلا اخرى تجري تحركات مكثفة لمنع تشكيل كتلة معارضة قوية للحكومة".
واكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، في السابع من ايار الحالي، أن تحالفه تنازل عن استحقاقه الانتخابي بالكابينة الوزارية ومن غير المنطقي أن ينافس على منصب مدير عام او وكيل، فيما اشار الى ان رئيس الوزراء الزم نفسه بحسم ملف الدرجات الخاصة قبل نهاية حزيران المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر النقاش بشأن الدرجات الخاصة وصل لطريق مسدود وكتل هددت بالمعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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