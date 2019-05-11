شرطة كركوك: حملة الاعتقالات على مرتدي البرمودا مستمرة حتى نهاية رمضان

وقال كامل لـ الخليج 365، ان "حملة الاعتقالات على كل من يرتدي البرمودا من الشباب انطلقت منذ صباح يوم امس"، مبينا انها "مستمرة مبدئياً لحين انتهاء شهر رمضان".

واضاف انه "بعد ذلك سنضع الموضوع امام قيادة عمليات كركوك وننتظر قرار استمرار الحملة او ايقافها"، مشيرا الى "اننا لانملك اي حصيلة رسمية لغاية الان بشأن عدد الشباب الذين تم اعتقالهم".



واصدرت قيادة شرطة كركوك في وقت سابق، عدة توجيهات بينها منع حركة الدراجات النارية باستثناء الدلفري، ومنع ارتداء الملابس غير اللائقة من قبل الشباب في الاماكن العامة (برمودا)، ومراقبة وملاحظة حالات التخنث لبعض الشباب للمحافظة على اصالة وقيم المجتمع العراقي.