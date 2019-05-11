انتحار شخص من اعلى جسر الاعظمية والشرطة تبحث عن الجثة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا تولد 2002 اقدم اليوم على الانتحار، من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الاعظمية ببغداد".
واضاف المصدر ان "الشرطة النهرية تواصل البحث عن الجثة".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
واضاف المصدر ان "الشرطة النهرية تواصل البحث عن الجثة".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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