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انتحار شخص من اعلى جسر الاعظمية والشرطة تبحث عن الجثة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شخصا تولد 2002 اقدم اليوم على الانتحار، من خلال رمي نفسه من اعلى جسر الاعظمية ببغداد".
واضاف المصدر ان "الشرطة النهرية تواصل البحث عن الجثة".

يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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