الحكيم: لابد من اقناع الشعب بخطة واضحة وملموسة لمكافحة الفساد

واضاف الحكيم، انه "على الرغم من اننا كنا قد قدمنا دستورا يحدد فلسفة جديدة فإن التشريعات هي نفسها تشريعات النظام السابق فلابد من مراجعتها وتعديلها بما ينسجم مع واقعنا الجديد".
وتابع الحكيم، أنه "يجب ان يكون الاصلاح متسما بالجدية والجذرية والشمولية والتدرجية والاستمرارية والتخصص"، داعيا الى "ضرورة اثارة الحماس في المجتمع نحو الاصلاح الحقيقي وليس الشعاراتي وبناء تحالف سياسي واجتماعي يتحمل مسؤولية الاصلاح".
ولفت الحكيم، الى انه "لابد أيضا من وضع رؤية استراتيجية للإصلاح ونقل الرؤية الاصلاحية للمجتمع وتقديم مكتسبات سريعة تطمئن المواطنين"، مؤكدا على "أهمية اعادة النظر في هيكلة الدولة وبناء مؤسسات جديدة تتناسق مع خطوات الاصلاح، وأن النظرة الجامدة لعقلية المنظومة الادارية في الدولة بحاجة الى مراجعة جادة لتحقيق ثورة ادارية حقيقية".
وبين الحكيم، ان "المعيار الحقيقي لنجاح البرنامج الخدمي الذي تقدمت به الحكومة هو الانطباع الشعبي والنخبوي عن تنفيذ هذا البرنامج".
واشار الحكيم، الى انه "يجب عدم الاكتفاء بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وانما لابد من اقناع الشعب بأن هنالك خطة واضحة وملموسة لمكافحة الفساد عن طريق المعالجة الفعلية لظواهر الفساد التي لازالت تتفاقم باستمرار".
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