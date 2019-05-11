وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كوادرها ضمن قاطع بلدية الرصافة تعرضوا اليوم، لتهديدات بالقتل بعد منع المتجاوزين من اعادة فتح الكراجات التي كانت قد أغلقتها الخميس الماضي، في منطقة النهضة".



وأضافت أنها "لن تتراجع عن موقفها في ازالة التجاوزات ولا سيما الكراجات المذكورة كما وانها قدمت بلاغات رسمية الى الجهات المختصة لتعقب وملاحقة المتجاوزين".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد تعلن تعرض موظفيها لتهديدات بالقتل في الرصافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.