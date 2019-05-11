وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في ربع دونم من اصل ٣ دوانم من محصول الحنطة بسبب سقوط اسلاك كهربائية في قضاء المشخاب ضمن محافظة النجف".



واضافت المديرية، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت ايضا من السيطرة على حادث احتراق ٢ دونم من محصول الحنطة في حي الكوثر ضمن بابل بسبب سقوط اسلاك كهربائية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تعلن السيطرة على حرائق اندلع في عدة دوانم في النجف وبابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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