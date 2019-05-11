بالفيديو المسحرجي شخصية لا تزال حاضرة في ليالي شهر رمضان

صورة لا يكتمل شهر رمضان بدونها وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بها الا وهي مهنة المسحرجي الذي يأخذ على عاتقه ايقاظ الصائمين في ليالي شهر رمضان لتناول وجبة السحور.

والمشهور عن المسحرجي هو حملة للطبل او المزمار والعزف عليه بهدف ايقاظ الناس قبل صلاة الفجر، عادة ما يكون النداء مصحوبا ببعض الاناشيد الدينية .

تقرير مراسل السومرية من بغداد علي خشان

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